Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Motorräder in Ilsfeld. Zwischen 23.30 Uhr am Donnerstagabend und 7.30 Uhr am darauffolgenden Morgen stahlen die Täter eine BMW R1250 im Ziegelweg und eine Hinda African-Twin in der Bauernstraße. Beide Fahrzeuge waren mit dem Lenkradschloss gesichert. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Vermutlich wurde zum Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger genutzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Motorräder machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 entgegen.

Lauffen/ Heilbronn-Horkheim: Wahlplakate gestohlen und beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen mehrere Wahlplakate in Lauffen am Neckar. Zwischen dem 27. April 2024 und dem 30. April 2024 entfernten die Täter die Plakate, die in der Straße "Im Brühl", in der Stuttgarter Straße und der Ilsfelder Straße angebracht waren. In der Schleusenstraße in Heilbronn-Horkheim beschmierten Unbekannte ein Wahlplakat so stark, dass dieses nicht mehr lesbar war.

Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder dem Verbleib der Plakate machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Neckarsulm: Fahrer eines Piaggio Dreirads nach Körperverletzung gesucht

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung unter Verkehrsteilnehmern am Donnerstagnachmittag in Neckarsulm sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 13.30 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Richtung Neckarsulm-Amorbach/ Dahenfeld unterwegs. Hierbei befuhr er den linken der beiden Fahrstreifen. Zeitgleich fuhr ein junger Mann mit seinem Piaggio Dreiradroller MP3 von der Spitalstraße auf die B 27 ein. Beim zeitgleichen Spurwechsel der beiden Männer fühlte sich der Unbekannte wohl bedrängt, weshalb er begann, wild zu gestikulieren und den Mercedes-Fahrer im weiteren Verlauf dazu nötigte, in der Stuttgarter Straße anzuhalten. Anschließend soll der Piaggio-Fahrer von seinem Gefährt gestiegen sein und unvermittelt gegen die Fahrerscheibe des Vitos geschlagen haben. Darauf folgten Beleidigungen und Bedrohungen gegen den 64-Jährigen. Als der Angegriffene aus seinem Fahrzeug ausstieg, traf ihn ein Faustschlag an der erhobenen Hand, wobei der Mann leicht verletzt wurde. Nach dem Schlag setzte sich der Unbekannte wieder auf seine Piaggio mit Heilbronner Kennzeichen und fuhr davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 18 bis 20 Jahre alt - Circa 1,75 Meter groß - Dunker Teint - Kein Bart oder Brille - Dunkle Kleidung - Trug einen schwarzen Vollvisierhelm Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder dem jungen Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

