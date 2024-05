Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Osterburken (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Motorradfahrer ereignete sich am heutigen Samstag, gegen 15.40 Uhr, auf der L 1095 zwischen Rosenberg und Osterburken. Zum Unfallzeitpunkt war ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer von Rosenberg in Richtung Osterburken unterwegs. Als er nach links zu einer Grüngutsammelstelle abbiegen wollte, musste er aufgrund von Gegenverkehr zunächst anhalten. Beim anschließenden Abbiegevorgang wurde er von einem 33-jähigen Kawasaki-Fahrer überholt. Dieser prallte mit seinem Fahrzeug gegen die linke Seite des Mercedes. Während das Motorrad auf der Straße zum Liegen kam, stürzte der Fahrer von seiner Kawasaki und schleuderte nach links über die Straße in eine Grünfläche. Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der alleine mit seinem Fahrzeug unterwegs befindliche Mercedesfahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen wurden unter anderem zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber sowie drei Fahrzeuge mit 21 Kräften der Feuerwehr am Unglücksort eingesetzt. Für die Betreuung von Angehörigen waren drei Notfallseelsorger tätig. Die L 1095 musste im Zuge der Unfallaufnahme im Bereich des Unglücksortes bis gegen 19.30 Uhr voll gesperrt werden.

Werner Lösch

