POL-PDLU: Fahrt unter Drogeneinfluss

Böhl-Iggelheim (ots) - Nach einem circa 30 - 40 Jahre alten Mann sucht die Polizei in Schifferstadt. Dieser hatte am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in der Lessingstraße diverse Lebensmittel in seinem Rucksack verstaut und den Markt daraufhin verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Eine 21-jährige Angestellte des Marktes wollte den Mann daraufhin zur Rede stellen, woraufhin dieser flüchtete. ...

