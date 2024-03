Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung nach Streitigkeiten

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

Am Mittwoch, den 21.03.2024 gegen 17:00 Uhr kam es in Lambsheim im Bereich Am Kappenacker zu einer Körperverletzung zwischen zwei beteiligten Personen. Hintergrund ist nach ersten Erkenntnissen ein bereits länger andauernder Streit um die Nutzung der Grundstücke. Im Rahmen des Streites schlug ein 49-Jähriger Mann hierbei einem 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser zumindest ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzungen gegen den 49-Jährigen eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell