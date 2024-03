Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Wem gehört das Fahrrad ?

Birkenheide (ots)

Am Mittwoch, den 21.03.2024 wurde durch einen Spaziergänger gegen 11:00 Uhr gemeldet, dass in einem Wäldchen zwischen Schlesierstraße und L527 zwei Fahrräder stehen würden. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrräder konnte eines der Fahrräder einem Diebstahl an einem Schulzentrum vom 15.03.2024 zugeordnet werden. Das zweite Fahrrad ein Jugend-Mountainbike der Marke Bergsteiger, Modell Kodiak konnte bislang keiner Tat zugeordnet werden. Dieses wurde als Fundsache sichergestellt. Mögliche Geschädigte, die ein solches Fahrrad vermissen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

