Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend, den 30. September 2023, gegen 21:15 Uhr wurde durch drei unbekannte männliche Täter die Fensterscheibe an einem Haus in der Zweibrücker Straße in Pirmasens eingeschlagen. Die geschädigte Hauseigentümerin beschrieb die Täter als ca. 1,50 m bis 1,60 m groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell