Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei warnt vor Dachhaien

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor unseriösen Firmen, die Hausbesitzer mit einer perfiden Masche um ihr Erspartes bringen. Seit Oktober ermittelt die Fachdienststelle "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg gegen mehrere Personen, die im Verdacht stehen, durch unlautere Methoden Aufträge bei Immobilienbesitzern zu erzwingen. Betroffen sind insbesondere die Besitzer eingeschossiger Bungalows. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei immer ähnlich: sie gehen unaufgefordert auf die Hausbesitzer zu und weisen auf das angeblich sanierungsbedürftige Dach hin. Dabei versuchen sie, schnell einen Auftrag zu erhalten, indem sie von einem angeblich übrig gebliebenen Material einer Großbaustelle sprechen. Der dafür angesetzte Preis scheint im ersten Augenblick erschwinglich. Obwohl die Opfer keinen Auftrag erteilen, besteigen die Täter in der Folge das Dach und decken dieses ganz oder teilweise ab. Dies hat zur Folge, dass die Opfer sich unter Druck gesetzt fühlen und die Arbeiten durchführen lassen. Im Nachhinein verlangen die Täter dann einen hohen, meist fünfstelligen Betrag und drohen ihren Opfern bei Nichtbezahlung mit Repressalien. Doch nicht nur das: das in der Regel asbesthaltige Material entsorgen die Täter meist illegal. So auch bei einem Fall in Meckenbeuren, bei dem die sogenannten "Dachhaie" das Material im Wald entsorgt haben (wir berichteten). Die Dacharbeiten werden indes unfachmännisch durchgeführt, wodurch es für die Häuslebesitzer im Nachhinein zu weiteren erheblichen Folgekosten kommt. Unter anderem müssen die Eigentümer dabei auch für die Entsorgung des asbesthaltigen Materials aufkommen. Bei den Ermittlern wurden in den vergangenen Wochen und Monaten Vorfälle in Mengen, Bad Saulgau, Weingarten, Meckenbeuren und Bergatreute bekannt. Bislang konnten die Beamten den Tatverdächtigen jedoch nicht habhaft werden. Diese sollen teils mit großen Fahrzeugen, unter anderem mit einem Sprinter mit Schweizer Zulassung, unterwegs sein. Die Ermittler bitten daher etwaige weitere Opfer sowie Personen, die Kontakt mit den Dachhaien hatten oder Hinweise zu deren Aufenthaltsort geben können, sich unter Tel. 0751/803-0 zu melden. Zudem sollen Immobilienbesitzer, bei denen die verdächtigen Dacharbeiter vorstellig werden, umgehend die Polizei unter 110 verständigen und keine Arbeiten zulassen.

Hier unsere Pressemitteilungen vom 09.05.2024 und vom 10.05.2024:

Meckenbeuren

Bautrupp stellt völlig überzogene Forderungen

Ein Schweizer Bautrupp bot am Dienstagnachmittag ohne vorherige Terminabsprache einem 84jährigen an, sein Hausdach für mehrere zehntausend Euro zu sanieren. Noch bevor der Mann sich richtig entschieden hatte, rückten schon 5 - 6 Arbeiter an und deckten das Dach neu ein. Der Mann leistete eine Anzahlung im fünfstelligen Bereich, verständigte dann aber die Polizei, als er am Folgetag den Rest zahlen sollte. Beim Eintreffen der Polizei war der Bautrupp bereits abgerückt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. Die ausgeführten Arbeiten werden nun von einem Sachverständigen bewertet.

Meckenbeuren

Bauabfälle illegal entsorgt

Bislang Unbekannte haben im Laufe des Mittwochs im Staatswald bei Meckenbeuren-Brochenzell, nicht weit vom Gehöft Holzbauer entfernt, unerlaubt Bauabfälle entsorgt. Bei den Abfällen handelt es sich unter anderem um Dachlatten, Asbestplatten, Planen und bitumenhaltige Dachschindeln. Ob diese in Verbindung mit einem Fall stehen, bei dem ein Bautrupp am Dienstagnachmittag überzogene Forderungen bei einem Senior gestellt hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5775680), ist Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die insbesondere zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr im dortigen Bereich verdächtige Personen und Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

