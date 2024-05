PP Ravensburg: POL-Einsatz: Männliche Leiche im Bodensee gefunden

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Mann fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam Einen 32-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagvormittag in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mehrmals in der Innenstadt negativ aufgefallen war. Zunächst erteilten die Polizisten dem Mann einen Platzverweis für die Innenstadt, weil er zweimal in ein Einkaufszentrum gegangen war, für welches er ein Hausverbot ...

