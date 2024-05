Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann fällt mehrmals negativ auf - Gewahrsam

Einen 32-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montagvormittag in Gewahrsam genommen, nachdem dieser mehrmals in der Innenstadt negativ aufgefallen war. Zunächst erteilten die Polizisten dem Mann einen Platzverweis für die Innenstadt, weil er zweimal in ein Einkaufszentrum gegangen war, für welches er ein Hausverbot hat, und dort unter anderem einen Diebstahl beging. Der 32-Jährige hielt sich jedoch nicht an den Platzverweis und pöbelte später mehrere Personen an und begann damit, sich zu entkleiden. Die wiederum verständigten Beamten brachten den Mann daraufhin aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Fachklinik.

Ravensburg

Anhänger gestohlen

Unbekannte haben von einem Betriebsgelände in der Ganterhofstraße das Schloss eines Anhängers geknackt und diesen gestohlen. Die Täter dürften sich bei ihrer Tat am Sonntagabend mit einem Pkw, mutmaßlich einem grauen Audi-Cabrio mit schwarzem Verdeck, auf das Gelände begeben haben und anschließend mit dem weißen Kofferanhänger des Herstellers "Humbauer" davongefahren sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit der Tat unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Einbruch in Apotheke

In eine Apotheke in der Ravensburger Straße sind Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Montagfrüh eingebrochen. Die Täter gelangten über ein gewaltsam aufgebrochenes Fenster in die Verkaufsräume und entwendeten dort Bargeld. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/703-6666 zu melden.

Weingarten

Ein Verletzter und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung der Waldseer mit der Aulendorfer Straße ereignet hat. Ein 27-jähriger Renault-Lenker wollte die Kreuzung von Niederbiegen aus kommend geradeaus überqueren. Dabei übersah er bei ausgeschalteter Ampelanlage den Renault Megane eines vorfahrtsberechtigten 60-Jährigen, der aus Richtung Baienfurt kam. Bei der wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 60-Jährige mit seinem Fahrzeug abgewiesen und prallte gegen einen Laternenmast. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort nicht behandelt werden mussten. Der 27-Jährige wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, blieb aber unverletzt. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten abgeschleppt werden.

Baindt

Fahrzeug übersehen - Unfall

Unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 12.45 Uhr in der Thomas-Dachser-Straße ereignet hat. Ein 27 Jahre alter VW-Fahrer übersah an der Einmündung der Friesenhäusler Straße den Mercedes eines vorfahrtsberechtigten 62-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 22.000 Euro beziffert, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee

Fußgänger geht auf Autofahrer los - Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Vorfall, der sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr in der Schulgasse ereignet haben soll, sucht der Polizeiposten Bad Waldsee Zeugen. Ein 21-jähriger Autofahrer setzte mit seinem Fahrzeug zurück. In der Folge klopfte ein bislang unbekannter Mann an die Fahrerscheibe, woraufhin der 21-Jährige ausstieg. Der Unbekannte begann daraufhin, den jungen Mann unvermittelt zu würgen, während eine Frau den 21-Jährigen anschrie. Der Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt, sehr schlank und ca. 185 cm groß. Er hatte langes braunes Haar, das er zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Er trug ein Poloshirt, kurze Hosen, eine Sonnenbrille sowie Turnschuhe und sprach schwäbischen Dialekt. Mit ihm waren eine Frau und zwei Kinder unterwegs. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Mann geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 bei den Ermittlern melden.

Wangen

Person auf Gleisen - EuroCity muss Notbremsung einleiten

Nur wenige Meter vom Bahnübergang entfernt hat eine bislang unbekannte Person am Montag kurz vor 13 Uhr die Gleise zwischen Buchweg und Ravensburger Straße überquert. Ein EuroCity musste eine Schnellbremsung einleiten, um den Mann nicht zu erfassen. Fahrgäste wurden dabei nicht verletzt. Die Bundespolizei Konstanz hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und bittet unter Tel. 07531/1288-0 um sachdienliche Hinweise. Der Mann soll über 60 Jahre alte gewesen sein, soll graues Haar gehabt haben sowie einen hellen Pullover und eine grüne Arbeitshose getragen haben.

Leutkirch

Mann wird in Drogeriemarkt und Supermarkt auffällig

Ein Mann, der am Montagabend in einem Drogeriemarkt und einem Supermarkt bei den Bahnhofsarkaden auffällig geworden ist, hat die Polizei auf den Plan gerufen. Der 23-Jährige soll zunächst versucht haben, einer Frau die Tasche zu entreißen und dann mit einem Parfüm in Richtung der Frau sowie weiterer Umstehender gesprüht haben. Kurze Zeit später fiel der Mann auch in einem Supermarkt negativ auf, als er ein Gebäck anbiss und einen Teenager damit anspuckte. Die hinzugerufenen Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik. Gegen den 23-Jährigen werden entsprechende Strafanzeigen geprüft.

Bad Wurzach

Mann leistet bei Personenkontrolle Widerstand - drei Beamte leicht verletzt

Unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand ein 29-Jähriger, der in der Nacht auf Dienstag in der Herrenstraße bei einer Personenkontrolle massiv Widerstand gegen die Polizei geleistet hat. Beamte des Polizeireviers Leutkirch wollten den Mann kontrollieren, weil dieser mit einem scharfkantigen Gegenstand in der Hand um mehrere geparkte Fahrzeuge herumschlich. Der Verdächtige zeigte sich aggressiv und schlug im Rahmen der Kontrolle nach den Einsatzbeamten, weshalb diese Pfefferspray einsetzten. Der 29-Jährige versuchte im Anschluss zu flüchten, konnte durch die Polizisten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden, wobei er die Beamten wiederum körperlich anging. Aufgrund seines Zustandes wurde er in eine Klinik gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte durch Pfefferspray sowie eine Beamtin durch eine Prellung leicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

