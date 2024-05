Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beteiligte erhalten nach Körperverletzung Platzverweis

Einen Platzverweis für den angrenzenden Bereich haben zwei 32 und 67 Jahre alte Männer erhalten, nachdem sie am Montagnachmittag in der Mühlbergstraße aneinandergeraten sind. Zeugen meldeten der Polizei die handfeste Auseinandersetzung, bei der der Jüngere den Älteren auf offener Straße mehrmals geschlagen und getreten haben soll. Nachdem Zeugen eingeschritten waren, wollten die beiden erheblich Alkoholisierten gegenüber der Polizei nicht mehr viel von der Auseinandersetzung wissen. Gegen den 32-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, den Bereich um die Mühlbergstraße durften die beiden auf polizeiliche Weisung bis am Folgetag um 6 Uhr nicht mehr aufsuchen.

Bad Saulgau

Polizei ermittelt nach Tik-Tok Challenge

Nach einer Tik-Tok Challenge, bei der am Sonntagnachmittag ein Mädchen in der Bahnhofstraße zusammengebrochen ist, hat das Polizeirevier Bad Saulgau die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge wählte den Notruf, nachdem das Mädchen beim sogenannten "Pilotentest" in der Hocke für mehrere Minuten schnell ein- und ausgeatmet hat und anschließend von einer weiteren Beteiligten fest auf den Brustkorb gedrückt wurde. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um das Kind, das beim Zusammensacken auch mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Gegen die weitere Beteiligte wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei warnt eindringlich vor derartigen Challenges, die oftmals zur Bewusstlosigkeit führen und in Einzelfällen bereits schlimmere Folgen hatten.

