LPI-NDH: Unfallflucht

Sondershausen (ots) - Am Samstagnachmittag kam es in einem Keller in der Sondershäuser August-Bebel-Straße zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen gerieten Akkus in einem Ladegerät in Brand. Durch das Übergreifen des Feuers auf andere Gegenstände entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: ...

mehr