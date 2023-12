Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz mit Spezialkräften: Durchsuchungsbeschluss vollstreckt - Mettmann - 2312001

Mettmann (ots)

In Mettmann hat die Polizei am Freitagmorgen (1. Dezember 2023) mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften die Wohnung eines 29 Jahre alten Mannes durchsucht.

Das ist der Hintergrund:

In der Vergangenheit war der Mettmanner wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes polizeilich auffällig geworden. Daher wurde seitens des Amtsgerichtes Wuppertal ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes in einem Mehrfamilienhaus an der Bergstraße in Mettmann erlassen.

In den frühen Morgenstunden wurde dieser Durchsuchungsbeschluss von Spezialeinsatzkräften (SEK) der Polizei vollstreckt. In der Wohnung trafen die Kräfte auf den 29 Jahre alten Mann. Derzeit dauert die Durchsuchung der Wohnung hinsichtlich der Waffen, bei denen es sich um eine Schusswaffe und eine Machete handeln soll, noch an.

Unterdessen wurde der 29-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht.

