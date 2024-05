LPI-NDH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 03.05.2024 / 17:30 Uhr bis zum 04.05.2024 / 11:30 Uhr zerkratzten unbekannte Täter einen schwarzen Pkw BMW in Heiligenstadt an der rechten Fahrzeugseite. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor dem Bahnerstieg 19a abgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Eichsfeld Telefon: 03606 6510 E-Mail: ...

