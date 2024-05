LPI-NDH: zerkratzter Pkw Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Am 04.05.2024 / 21:20 Uhr wurde in der Heiligenstädter Wilhelmstraße der 29jährige Führer eines E-Scooters einer Kontrolle unterzogen, weil an dem Fahrzeug ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Führer konnte für das Fahrzeug keine gültige Versicherung vorweisen. Eine Anzeige wurde erstattet, die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr