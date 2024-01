Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlicher Arbeitsunfall - 63-Jähriger verstirbt nach Sturz vom Kran - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am heutigen Morgen (19. Januar) ist es gegen 11:00 Uhr in einer Neunkirchener Fabrikationshalle zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen. Ein 63-jähriger Kranarbeiter stürzte im Rahmen seiner Tätigkeit von dem Arbeitskran ca. 8 Meter in die Tiefe. Infolge des Sturzes verstarb der Mann noch an der Unglücksstelle. Der alarmierte Notarzt und der Rettungsdienst konnten dem Verunglückten nicht mehr helfen. Ebenfalls vor Ort eingesetzt waren mehrere Notfallseelsorger.

Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegen bislang noch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Ermittlungen dauern aber noch an. Die Kripo-Beamten beschlagnahmten den Leichnam. Dieser soll obduziert werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell