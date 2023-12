Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ermittlungen nach mehreren Bränden führen zum Haftbefehl

Celle (ots)

Celle - Seit September ist es in der Stadt Celle zu rund 30 Bränden gekommen. Am frühen Morgen des 14.12.2023 sind in der Sache Durchsuchungsbeschlüsse in mehreren Wohnobjekten in Celle umgesetzt worden. Diesen Durchsuchungen sind akribische Ermittlungen vorangegangen, welche schließlich zu der Anregung der Maßnahme führte. Im Rahmen der Durchsuchungen, und weiteren Ermittlungen, erhärtete sich der Verdacht, dass zumindest für ein Teil der Brände, ein 19-jähriger aus Celle verantwortlich sein könnte. Aus diesem Grund ist ein Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft beantragt und vom Amtsgericht erlassen worden. Für wie viele Taten der junge Mann verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiter andauernden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell