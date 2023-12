Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Spektakulärer Unfall endet glimpflich

Celle (ots)

Winsen(Aller) - Am Donnerstagabend (14.12.2023), gegen 18:45 Uhr, ist es auf der L180, Höhe Gut Holtau, zu einem spektakulärem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jähriger hat seine 24-jährige Schwester aus Celle abgeholt. Auf dem Heimweg, in Richtung Winsen, ist er aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken geriet sein Ford ins Schleudern und kamen nach links von der Fahrbahn ab. Im linksseitigen Seitenbereich ist das Fahrzeug mit der Front in einen Graben geraten und überschlug sich aufs Dach. Glücklicherweise blieben die Geschwister dabei unverletzt und es entstand lediglich Sachschaden.

