Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Das Polizeiorchester aus Niedersachsen kommt in die CD Kaserne

Celle (ots)

Celle - Am 23.04.2024 kommt das Polizeiorchester der Polizei Niedersachsen in die CD Kaserne nach Celle. Da der Chefdirigent Thomas Boger einen neuen Weg eingeschlagen hat, wird ein neue/-r Dirigent/-in durch das musikalische Event führen. Einlass in die Halle 10 wird ab 18 Uhr sein und ab 19 Uhr beginnt dann das Konzert. Der Vorverkauf über die Seite der CD Kaserne wird ab Montag geöffnet sein. Die Karten sind für 17,50EUR im Ticketshop erhältlich. Auch eine Abendkasse wird es noch geben. Der Erlös der Veranstaltung wird einem wohltätigem Zweck gespendet werden. Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist, hat hier vielleicht eine Idee gefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell