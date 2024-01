POL-SI: Bilanz nach Tief Gertrud - 19 Verkehrsunfälle im Kreisgebiet - #polsiwi

Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots) - Zwischen Freitagnachmittag (12.01.2024) und Montagmorgen (15.01.2024) haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hundsberg" in Wilgersdorf einzubrechen. Der Bewohner des Hauses stellte entsprechende Hebelmarken an einer Tür fest. Die Einbrecher versuchten außerdem zwei Fensterscheiben einzuschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen ...

