Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus-#polsiwi

Wilnsdorf-Wilgersdorf (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (12.01.2024) und Montagmorgen (15.01.2024) haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hundsberg" in Wilgersdorf einzubrechen.

Der Bewohner des Hauses stellte entsprechende Hebelmarken an einer Tür fest. Die Einbrecher versuchten außerdem zwei Fensterscheiben einzuschlagen. Der entstandene Sachschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Tätern vermutlich um zwei dunkle gekleidete Männer gehandelt haben dürfte.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell