Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Personen bei Unfall leichtverletzt - #polsiwi

Neunkirchen (ots)

Am heutigen Samstagmittag (13.01.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Talstraße in Neunkirchen.

Im Rahmen der jährlichen Weihnachtsbaum-Sammelaktion war der CVJM mit einem Traktor samt Anhänger unterwegs. Dabei befanden sich neben Weihnachtsbäumen 10 Personen auf dem Anhänger.

Um hinter dem Traktorgespann angestaute Fahrzeuge passieren zu lassen, blieb dieses stehen. Dabei hielten sich die Personen auf dem Anhänger an einer Seitenwand fest. Beim Haltemanöver brach diese ab, so dass die Personen in der Folge vom Anhänger fielen.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Darunter zwei Erwachsene und zwei Kinder. Sie wurden durch den eingesetzten Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell