Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte nach Wohnhausbrand - #polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

Am heutigen Freitagmorgen (12. Januar) ist es zu einem Wohnhausbrand in der Straße Am Sonnenhang gekommen. Hier sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwerstverletzt.

Die Polizei erhielt über Notruf gegen 10:48 Uhr Kenntnis von dem Brand. Als der erste Streifenwagen eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach des Hauses. Der 85-jährige Hausbewohner sowie seine 80-jährige Ehefrau waren zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Gebäude und wurden erstversorgt. Ersten Erkenntnissen zu Folge hatte ein Nachbar, der zufällig mit seinem Hund am Haus vorbeikam, noch der Frau beim Verlassen des Hauses geholfen. Der 85-jährige Hausbewohner wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die 80-Jährige wurde schwerstverletzt in eine Spezialklinik transportiert. Im Rahmen der Löscharbeiten wurden außerdem zwei Feuerwehrleute verletzt.

Der Gebäude- und Sachschaden lässt sich zurzeit nur schwer beziffern, dürfte aber deutlich über 250.000 Euro liegen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit finden nach wie vor immer noch Löscharbeiten statt, da immer wieder kleine Brandherde entstehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell