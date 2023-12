Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 10.10 Uhr. Eine 73-Jährige fuhr mit einem Opel in der Jahnstraße in Richtung Ziegeleistraße. Da sie wohl gesundheitliche Probleme bekam, kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeugheck des Opel in Richtung der ...

