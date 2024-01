POL-SI: Nachtrag zu unserer Pressemeldung: Vier Verletzte nach Wohnhausbrand- #polsiwi

Kreis Siegen-Wittgenstein (ots) - Am Donnerstag (11.01.2024) kam es im Kreisgebiet gleich zu drei Verkehrsunfällen, bei denen sich Fußgänger verletzten. Am frühen Morgen (07:24 Uhr) war ein 44-jähriger Mann mit seinem Pkw in Siegen auf der Freudenberger Straße in Richtung Wellersbergtunnel unterwegs. In Höhe der Straße "An der Unterführung" wollten gegen 07:24 ...

mehr