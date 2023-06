POL-FR: Lkr. Emmendingen - Bahlingen a.K.: Einbruch in Silberbergschule - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 29.06.2023, gegen 17.45 Uhr, zu einem Brand nach Atzenbach gerufen. Auf dem Gelände einer Firma an der Straße "Am Leisenberg" brannte eine neben dem Gebäude der Filteranlage stehende Gitterbox. In der Gitterbox lagerten alte Filter. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr brachte den Brand ...

mehr