Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Zum Schöttelbach, Donnerstag, 30.11.2023, 17.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Ein 39-jähriger Mann aus Hannover befuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem LKW die Straße "Zum Schöttelbach" in Richtung "Lange Straße" in Hardegsen. Als dieser nach links auf die Lange Straße abbiegen wollte übersah er die von rechts kommende vorfahrtsberechtigte 27-jährige Pkw-Fahrerin aus Hardegsen.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8000,00 Euro.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell