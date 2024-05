Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht auf Parkplatz

Erheblichen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schützenstraße an einem Audi hinterlassen. Dieser war um die Mittagszeit auf dem Parkplatz abgestellt. Der Unbekannte fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen das vordere linke Fahrzeugeck des Audi und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu dem Unfall.

Ravensburg

Autofahrer überholt rechts - Auseinandersetzung ist die Folge

Handgreiflich soll ein bislang unbekannter Autofahrer geworden sein, als er nach einem waghalsigen Überholmanöver am Sonntag kurz nach 20 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer auf sein Fehlverhalten hingewiesen wurde. Ein 30-Jähriger sowie weitere Fahrzeuglenker fuhren auf der Friedrichshafener Straße von Mariatal in Richtung Ravensburg. Auf Höhe eines dortigen Möbelhauses überholte der Unbekannte die Kolonne rechts, indem er die Zufahrt zum Möbelhaus nutzte. Als der 30-Jährige im weiteren Verlauf an einer roten Ampel neben dem Tatverdächtigen stand, wies er diesen durch das geöffnete Fenster auf das Manöver hin. In der Folge fuhr der Unbekannte dem 30-Jährigen bis nach Bavendorf hinterher und versuchte, ihn mittels Lichthupe zu stoppen. Schließlich überholte er den 30-Jährigen und bremste ihn bis zum Stillstand aus. Der Unbekannte stieg aus und stellte den 30-Jährigen zur Rede. Im Laufe des Gesprächs wurde der Tatverdächtige handgreiflich und soll seinem Gegenüber unter anderem ein Büschel Haare ausgerissen haben. Im Anschluss fuhr er weiter. Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten etwaige Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Auf rund 8.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Niederbieger Straße angerichtet haben. Die Täter demolierten auf noch unbekannte Art und Weise die Scheibe der Kamera. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern nehmen die Ermittler des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Unbekannter stiehlt Fahrzeug

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, einen grauen Seat Ibiza gestohlen, der in der Kirchstraße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen des Polizeireviers Weingarten zufolge betrat der Unbekannte die unverschlossene Wohnung und entwendete dort mehrere Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss stahl er den Seat. Eine Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ergebnislos, weshalb die Ermittler die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Wagens bitten. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Fronreute

Dreister Ladendieb wird von Ladenmitarbeiter gestellt

Diebesgut im Wert von über 4.000 Euro hatte ein 18-Jähriger in seinen Taschen versteckt, als er am Samstag gegen 14 Uhr vom Mitarbeiter eines Supermarkts in der Bauhofstraße angesprochen wurde. Dieser war auf die ausgebeulten Jackentaschen des jungen Manns aufmerksam geworden. Es stellte sich heraus, dass der 18-Jährige einige Geschenkkarten sowie kleinere Elektrogeräte entwendet und in seine Taschen gesteckt hatte. Das Diebesgut musste der junge Mann im Laden zurücklassen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls angezeigt.

Berg

Auffahrunfall fordert Verletzte

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr auf der B 32 zwischen Weingarten und Staig verletzt worden. Eine 31-jährige Ford-Fahrerin musste verkehrsbedingt anhalten, was ein nachfolgender 20 Jahre alter VW-Lenker zu spät erkannte. Er fuhr auf, wobei sowohl einer seiner Mitfahrer als auch zwei Personen im Ford leicht verletzt wurden. Eine medizinische Versorgung am Unfallort war nicht notwendig. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, am Ford ein solcher von rund 10.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

Wangen

Polizei führt Motorradkontrollen durch

Beamte der Verkehrspolizei haben am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Wangen und Kißlegg Motorradkontrollen durchgeführt. Insgesamt sieben Biker gelangen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis zur Anzeige, weil sie unter anderem Veränderungen am Luftfilter, Auspuff oder der Drosselung vorgenommen hatten. Drei Motorradfahrer mussten ihre Maschinen an Ort und Stelle stehen lassen, weil die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben war. Nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für ihre Motorräder konnten zwei Fahrer vorweisen. Auch ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Kißlegg

Überholenden übersehen - zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Waltershofen und Gebrazhofen ereignet hat. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer setzte zum Überholen an und übersah dabei den VW eines 31-Jährigen, der bereits den Überholvorgang gestartet hatte. Der 31-Jährige wich nach links aus, um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der 31-Jährige als auch seine 27-jährige Beifahrerin erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Klinken gebracht. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

Aitrach

Wahlplakate beschädigt

Unbekannte haben in jüngster Zeit mehrere Wahlplakate verschiedener Parteien beschmiert. Dadurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

