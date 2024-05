Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch

Autofahrerin fährt betrunken und leistet Widerstand

Eine vermutlich bereits zu diesem Zeitpunkt alkoholisierte 51-Jährige kaufte an einer Tankstelle in Meßkirch am Samstagabend Alkohol ein. Nachdem sie noch vor Ort etwas daraus getrunken hatte, setzte sie sich in ihren Pkw und fuhr nach Hause. Dort konnte sie von den verständigten Polizeibeamten festgestellt werden. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete die Dame Widerstand, wodurch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Außer der noch an diesem Abend bei der Autofahrerin durchgeführten Blutentnahme, muss sie nun noch mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

