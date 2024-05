Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Serie von Pfanddiebstahl reißt nicht ab

Abermals zum Diebstahl von mehreren hundert Pfandflaschen kam es am Freitag gegen 22.39 Uhr bei einem Logistikstützpunkt eines Saftlieferanten in der Heiligenberger Straße in Pfullendorf. Dieser Diebstahl reiht sich ein in eine Diebstahlsserie, bei welcher es in den vergangenen 6 Wochen zu über 10 Diebstählen dieser Art von jeweils mehreren hundert bis tausend Pfandflaschen gekommen ist. Im jetzigen Fall konnten die Beamten des Polizeiposten Pfullendorf ermitteln, dass drei bislang unbekannte Täter sich an den Müllcontainern des geschädigten Saftlieferanten zu schaffen machten und circa 400 Plastikpfandflaschen in einem Gesamtwert von circa 100 Euro entwendeten. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten die unbekannten Täter nicht ausfindig gemacht werden. Wie und wo die gestohlenen Pfandflaschen wieder in bares Geld getauscht wurden oder werden ist bislang nicht bekannt. Der Gesamtschaden der Taten aus den letzten Wochen dürfte im Bereich von über 2.500 Euro liegen. Dabei werden die Pfandflaschen mutmaßlich an einer handelsüblichen Annahmestelle abgegeben, um die Beute wieder zu Bargeld zu machen. Aufgrund der Vielzahl der Taten sowie der fortgesetzten Begehung gehen die Ermittler inzwischen von einem gewerbsmäßigen Bandendiebstahl aus. Zeugen zu den Taten oder auch zu einer äußerst ungewöhnlich hohen Abgabe von solchen Pfandflaschen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter 07552 2016-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell