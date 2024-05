Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad am Bodensee

Unfall mit Sattelzug führt zu stundenlangem Stau

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Freitag gegen 14.00 Uhr der Fahrer eines Audi Q8 bei Immenstaad am Bodensee auf der B 31 in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Wie die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen bislang in Erfahrung bringen konnten, befuhr der 65-jährige Lenker des Audi die B 31 in Richtung Überlingen, als er in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr kam. Dort knallte er in einen entgegenkommenden Sattelzug. Dabei wurde nahezu die komplette Fahrzeugfront des Audi weggerissen und die Airbags lösten aus. Am Sattelzug wurden zwei Aufliegerachsen stark deformiert und brachen teilweise. Während am Sattelzug lediglich ein Schaden von circa 10.000 Euro entstand, kam es beim Audi zu einem Totalschaden von über 100.000 Euro. Sowohl der Audi als auch der Sattelauflieger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dafür musste nicht nur eine Spezialfirma aus Memmingen sondern auch die örtliche Feuerwehr zur Hilfe gerufen werden. Die B 31 wurde für die Abschleppmaßnahmen für circa eine Stunde beidseitig gesperrt. Durch den Verkehrsunfall kam es trotz einer durch die Straßenmeisterei eingerichteten Verkehrsableitung zu einem erheblichen Rückstau. Die Abschleppmaßnahmen dauerten bis 20.47 Uhr. Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell