Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mitarbeiter ertappen Duo auf frischer Tat - Bundespolizisten stellen weiteres Stehlgut sicher

Essen - Berlin (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (8. Juni) soll ein Paar im Essener Hauptbahnhof in einem Geschäft Ware entwendet haben. Bundespolizisten fanden mehrere Smartphones und eine Menge Bargeld auf. Die Frau und der Mann wurden heute zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Gegen 15:20 Uhr informierte der Filialleiter einer Drogeriekette die Bundespolizei über einen Ladendiebstahl im Hauptbahnhof Essen. Kurz darauf verließ eine 51-Jährige das Geschäft und konnte von Bundespolizisten gestellt werden. Der 53-jährige Begleiter, welcher sich hinter der Beschuldigten befand, versuchte beim Erblicken der Beamten zu fliehen. Im Verkaufsraum konnte der Mann jedoch von dem Ladendetektiv gestellt werden. Mitarbeiter hatten beobachtet, wie der georgische Staatsbürger mit einem Werkzeug die Warensicherung entfernt habe. Anschließend soll seine ukrainische Begleiterin die entsicherte Ware an sich genommen und in ihrer mitgeführten Tasche verstaut haben. Danach soll das Paar den Markt verlassen haben ohne die Ware im Wert von 460 Euro zu bezahlen. Eine Kamera zeichnete die Diebstahlshandlung auf. Diese Aufnahme stellte die Bundespolizei als Beweismittel sicher.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten dann fest, dass die Tasche der Frau präpariert war, so dass der Sicherheitsalarm nicht ausgelöst wird. In der Bauchtasche der 51-Jährigen fanden die Polizisten zwei hochwertige Mobiltelefone und Bargeld (1.500 Euro gestückelt und abgepackt in einer Plastiktüte) auf. Bei dem Mann wurde das entsprechende Werkzeug, ein Smartphone, sowie weiteres Bargeld und ein Autoschlüssel aufgefunden. Die drei Handys konnten von dem Paar aus Berlin nicht entsperrt und auch kein Nachweis über den Kauf der Mobilgeräte erbracht werden.

Auch in dem Fahrzeug, welches sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs befand, wurden weitere Zangen und präparierte Tragetaschen sichergestellt. Überprüfungen ergaben, dass die Frau von der Staatsanwaltschaft Hamburg und der Mann von den Staatsanwaltschaften Hamburg, Kiel und Lübeck gesucht werden.

Die Beamten nahmen das Duo, welches polizeilich bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, fest und brachten es in das Gewahrsam der Polizei Essen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen und besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Eine Vorführung beim zuständigen Amtsgericht erfolgte am heutigen Vormittag im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens. Der Richter verurteilte beide zu einer viermonatigen Freiheitsstrafe (auf drei Jahre Bewährung) und sie müssen jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 300 Euro begleichen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell