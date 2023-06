Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bund und Land Hand in Hand - Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz des Polizeipräsidiums Bochum und der Bundespolizei am Hauptbahnhof Bochum

Bochum (ots)

In einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz überprüften Einsatzkräfte vom Polizeipräsidium Bochum, Bundespolizei, Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes, sowie der BOGESTRA, am Mittwoch (7. Juni) zahlreiche Personen im und am Hauptbahnhof Bochum.

Darüber hinaus erfolgten Kontrollen im Bereich des Bermudadreiecks, der Krisenhilfe am Gustav-Heinemann-Platzes und der Gußstahlstraße sowie im weiteren Innenstadtbereich. Insgesamt wurden 113 Personen überprüft und 12 Platzverweise erteilt. Die Polizei Bochum fertigte zwei Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der gemeinsame Einsatz trug zur Steigerung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger, sowie der Reisenden bei. Auch in der Zukunft wird die Polizei Bochum und die Bundespolizei, gemeinsam mit ihren Sicherheitspartnern derartige Einsätze durchführen.

