Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 32-Jähriger rechnen, der Donnerstagmorgen kurz vor 9.30 Uhr in der Marienburger Straße vor einem Cafe randaliert hat. Eine Angestellte verständigte die Polizei, nachdem der Mann mit Stühlen um sich warf und Gäste belästigte. Die Beamten konnten den 32-Jährigen nach einer kurzen Fahndung antreffen. Es stellte sich heraus, dass der Mann inzwischen zudem zwei Ladendiebstähle begangen hat. Die Polizisten zeigten ihn daraufhin wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs an, weil gegen ihn in einem Geschäft Hausverbot bestand. Da der Mann bereits am Morgen für einen Polizeieinsatz gesorgt hatte, indem er Passanten belästigt hat, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines psychisch auffälligen Zustands in eine Fachklinik.

Ravensburg

Kontrollaktion "Sichere Altstadt" - Polizei bringt Verstöße zur Anzeige

Beamte des Polizeireviers Ravensburg haben am Donnerstagnachmittag zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz, der Bundespolizei und dem Zoll eine Schwerpunktkontrollaktion durchgeführt. Die auf der Einsatzkonzeption "Sichere Altstadt" beruhenden Kontrollen finden regelmäßig statt. Trotz des hereinbrechenden Gewitters und einer zeitweise nahezu menschenleeren Stadt konnten die Polizisten über 200 Personen und gut 100 Fahrzeuge unter die Lupe nehmen. Dabei müssen mehrere Fahrzeuglenker mit teils empfindlichen Verwarn- und Bußgeldern rechnen, weil sie nicht angeschnallt waren oder das Handy während der Fahrt bedienten. Bei einem Autofahrer stellten die Beamten ein Gerät im Fahrzeug fest, das vor Radarfallen warnt. Ein Fahrzeuglenker stand merklich unter Drogen. Er musste in einem Krankenhaus Blut abgeben. Eine weitere Person muss ebenfalls ein Bußgeld bezahlen, weil die Beamten ihn dabei erwischten, wie er gegen das Polizeigebäude urinierte. Bei der Personenkontrolle einer 36-Jährigen, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, fanden die Polizisten Amphetamin und Ecstasy. Sie muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen. Mit einer Anzeige muss auch ein Gleichaltriger rechnen, der in der Cannabisverbotszone in unmittelbarer Nähe eines Kinderspielplatzes einen Joint rauchte.

Ravensburg

Senior überweist fünfstelligen Betrag an Betrüger

Opfer von Betrügern ist ein 70-Jähriger in jüngster Zeit geworden, nachdem er gutgläubig sein Erspartes anlegen wollte. Der Senior stieß auf ein verlockendes Angebot und überwies zunächst rund 5.000 Euro, um diese in Bitcoins anzulegen. Die Betrüger erschlichen sich im weiteren Verlauf das Vertrauen des Mannes und ließen diesen glauben, dass er bereits mehrere tausend Euro Gewinn erwirtschaftet habe. Schließlich überwies der 70-Jährige erneut mehrere zehntausend Euro. Erst als die Betrüger eine nochmalige Einzahlung forderten, wurde der Mann stutzig, wandte sich an seine Bank und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Die Betrüger ködern ihre Opfer mit verheißungsvollen Renditen und einer zunächst geringen Geldanlage. Im Laufe der Zeit lassen sie die Anleger durch fingierte Kontoauszüge glauben, dass sich die Anlage bereits vervielfacht hat. Seien Sie daher vorsichtig bei Anlagen im Internet, auch wenn die Seiten professionell erscheinen. Lassen Sie die Finger von utopischen Renditen und vergleichen Sie die marktüblichen Zinsen. Sollten Sie Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Ravensburg

Unbekannte schlagen Fahrzeugscheiben ein

An drei Fahrzeugen in der Mühlstraße und in der Kanalstraße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Scheiben eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Einbruchs und bittet Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Täter gehen auf Gruppe los

Vier Tatverdächtige sind am Donnerstag kurz vor 21 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Gartenstraße auf eine vierköpfige Personengruppe losgegangen. Dabei wurde ein 21-Jähriger verletzt und musste von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge sollen die vier Täter auf die vierköpfige Gruppe zugegangen sein und diese unter anderem mit Messern, einem Schlagstock und einem Baseballschläger bedroht haben. Im weiteren Verlauf soll einer der Täter mit dem Baseballschläger auf den Pkw eines 19-Jährigen eingeschlagen und diesen beschädigt haben. In der Folge soll es zu einem Gerangel zwischen dem 21-Jährigen und dem Unbekannten mit dem Schlagstock gekommen sein, bei dem das Opfer verletzt wurde. Als bislang unbekannte Passanten den Parkplatz betraten, ließen die Täter von ihren Opfern ab und suchten das Weite. Die vier Tatverdächtigen sollen von jugendlichem, südländischem Erscheinungsbild und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer der Täter war rund 180 cm groß. Ein weiterer Täter trug einen Ziegenbart. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zu den Tätern. Insbesondere die Passanten, die den Parkplatz betraten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Berg

Diebe am Werk

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Staudenstraße zwei Pedelecs und einen Dampfstrahler entwendet. Die Diebe begaben sich dazu auf das Gelände eines Hofs und transportieren die Gegenstände mutmaßlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Der Wert des Diebesguts beträgt rund 8.000 Euro. Personen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten melden.

Bad Waldsee

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall auf der L 285 hat am Donnerstagnachmittag drei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro gefordert. Ein 24 Jahre alter Seat-Fahrer hielt gegen 14.30 Uhr aufgrund eines Pannenfahrzeugs zwischen Aulendorf und Reute am rechten Fahrbahnrand an und kündigte dies mittels Warnblinkanlage an. Eine nachfolgende 39-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mitsubishi wuchtig auf. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge von der Fahrbahn abgewiesen. Sowohl der 24-Jährige als auch die 39-Jährige und deren Beifahrerin wurden verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 15.30 Uhr gesperrt.

Ebersbach-Musbach

Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in der Waldseer Straße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein 25 Jahre alter VW-Lenker war in Richtung Aulendorf unterwegs, als ihm eigenen Angaben zufolge auf seiner Fahrspur ein Motorradfahrer entgegenkam, der einen Pkw überholte. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der 25-Jährige nach rechts aus und rutschte in den Grünstreifen. Dabei entstand an seinem VW Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Sowohl der Lenker des dunklen Pkw als auch der Motorradfahrer setzten ihre Fahrt fort. Zeugen des Unfalls sowie der bislang unbekannte Autofahrer mögen sich unter Tel. 0751/803-6666 mit dem Polizeirevier Weingarten in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell