Meßkirch

Reifen zerstochen

Die Reifen eines geparkten Pkw wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Wilhelm-Kraut-Straße zerstochen. Die Fahrerin bemerkte die Beschädigung am Donnerstagmorgen, bevor sie mit losfahren wollte, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Täter unter Tel. 07575/2838 entgegen.

Sigmaringendorf

Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in der Hauptstraße einen Baucontainer aufgebrochen und aus diesem eine Motorflex im Wert mehrerer hundert Euro gestohlen. Das Polizeirevier Sigmaringen erhofft sich insbesondere aufgrund des Standorts des Containers, direkt an einem Gehweg im Bereich der Feuerwehr, dass mögliche Zeugen Hinweise auf die Täter geben können. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei den Ermittlern zu melden.

Bad Saulgau

Unbeteiligter beleidigt Polizisten bei Verkehrskontrolle

Ein Unbeteiligter hat sich am Donnerstagvormittag in der Herbertinger Straße in eine allgemeine Verkehrskontrolle eingemischt und einen der kontrollierenden Polizisten beleidigt. Der 36-Jährige, der sich in der unmittelbaren Nähe aufhielt, unterstellte den Beamten rassistische Beweggründe für die Kontrolle, forderte diese auf davon zu fahren, und wurde verbal ausfällig. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

