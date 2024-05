PP Ravensburg: Nebengebäude nach örtlichem Unwetter in Vollbrand

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Kellnergeldbeutel gestohlen - Anzeige wegen Diebstahls Die Rechnung ohne eine Überwachungskamera hat ein 25-Jähriger gemacht, der am Donnerstag kurz nach 0 Uhr in einer Spielothek in der Schwabstraße einen Kellnergeldbeutel gestohlen hat. Der Tatverdächtige nahm den hinter der Theke liegenden Geldbeutel in einem unbemerkten Augenblick an sich und fuhr anschließend mit einem ...

mehr