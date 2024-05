Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn

Mann außer Rand und Band

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Mittwochvormittag im Kressbronner Rathaus negativ auffiel. Der deutlich alkoholisierte Mann hatte dort Angestellte und Passanten angeschrien und eingeschüchtert. Nachdem er die Örtlichkeit auf Aufforderung kurzzeitig verlassen hatte und dort nur kurze Zeit später erneut aggressiv auftrat, wurde die Polizei hinzugerufen. Die Beamten mussten ihn aus dem Gebäude begleiten, wobei er sich mit aller Kraft wehrte, die Einsatzkräfte beleidigte und bespuckte. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands nahmen die Polizisten den 33-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn in eine Fachklinik. Dort setzte er sich erneut zur Wehr und verletzte eine Pflegekraft mit einem Tritt leicht. Er wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Oberteuringen

Kurve geschnitten - Unfall

Mutmaßlich weil er die Kurve geschnitten hat, hat ein 23 Jahre alter Renault-Fahrer am Mittwoch gegen 16.45 Uhr in der Schützenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann wollte aus Richtung Kornstraße in die Rosenstraße abbiegen, befuhr die Kurve zu weit links und kollidierte dabei mit dem Toyota eines verkehrsbedingt wartenden 62-Jährigen. An beiden Autos entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Exhibitionist belästigt Passanten

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr im Riedlepark ereignet haben soll, ermittelt die Kriminalpolizei wegen Exhibitionistischer Handlungen. Gleich mehrere Anrufer teilten einen Mann auf einem E-Scooter oder einem Fahrrad mit, der mit entblößtem Glied unterwegs war. Eine Mitteilerin habe er belästigt, indem er darüber hinaus auch sexuelle Handlungen an sich vorgenommen und die Frau angegrinst haben soll. Der Exhibitionist trug weiße Jeans und einen schwarzen Pullover. Er hatte schwarze lockige Haare und einen dunkleren Teint. Polizisten konnten den Mann im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

18-Jähriger verliert Kontrolle über Sportwagen - hoher Sachschaden

Hohen Sachschaden hat ein Fahranfänger verursacht, als er am späten Donnerstagabend die Kontrolle über ein hochmotorisiertes Elektrofahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der 18-Jährige war mit dem voll besetzten Audi auf der Ailinger Straße unterwegs und fuhr im Kreisverkehr in die Mühlöschstraße ab. Dabei geriet er ins Schleudern, verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum sowie ein Schild rechts neben der Straße. Eine 17 Jahre alte Mitfahrerin wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst betreut, verletzt wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand. Am hochpreisigen Sportwagen, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden, der auf rund 100.000 Euro beziffert wird.

Bermatingen

Lastwagenfahrer verursacht Unfall und fährt davon

Weil ein Lastwagenfahrer am Mittwoch von der Straße abgekommen ist und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Markdorf wegen Verkehrsunfallflucht. Der Unbekannte war mit seinem Sattelzug auf der L 205 von Bermatingen kommend in Richtung Markdorf unterwegs und geriet in den Grünstreifen. Dort sank das Gespann in das Erdreich ein und streifte auf einer Länge von rund 20 Metern die Leitplanke. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro und sorgte für eine Verschmutzung der Fahrbahn. Ein Zeuge erkannte die frischen Spuren auf der Straße und den mutmaßlichen Verursacher, als dieser sich den möglichen Schaden an seinem Sattelzug anschaute. Als dieser jedoch in seine Kabine einstieg und davonfuhr, notierte der Zeuge sich das Kennzeichen und kontaktierte die Polizei. Die Beamten haben nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Überlingen

Anhänger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagnachmittag einen grünen Dreiseitenkipper gestohlen, der auf einem Unterstand in der Stockacher Straße in Bonndorf abgestellt war. Der Anhänger vom Typ "EDK 60" mit rotem Fahrgestell hatte einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu Tat oder Täter sowie zum Verbleib des Anhängers nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Betrug beim Welpenkauf

Einem dreisten Betrug ist ein 28 Jahre alter Mann aus dem Bereich Überlingen Anfang dieser Woche aufgesessen. Er war im Internet auf ein Welpen-Inserat aufmerksam geworden und nahm Kontakt zum Anbieter auf. Dieser forderte zunächst eine Sofortüberweisung als Anzahlung. Anschließend bekam der 28-Jährige zwei weitere Rechnungen jeweils im dreistelligen Euro-Bereich für angeblich anfallende Transportkosten sowie vermeintlich dringende Versicherungsunterlagen. Als er stutzig wurde, drohte ihm sein Gegenüber mit einer Strafanzeige wegen Tierquälerei. Der 28-Jährige kontaktierte die Polizei, die nun wegen des Verdachts eines Betrugs ermittelt.

Salem

An unübersichtlicher Stelle überholt - Unfall

Weil er an unübersichtlicher Strecke überholt und dabei einen Unfall verursacht hat, muss ein 24 Jahre alter Mazda-Lenker mit Konsequenzen rechnen. Beim Überholen eines Mercedes-Vito auf der L 205 zwischen Salem und Rickenbach kam ihm ein Pkw entgegen. Der Entgegenkommende musste stark abbremsen und ins Bankett ausweichen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Der 24-Jährige scherte auf seine Fahrspur ein und kollidierte dabei mit dem Vito. Insgesamt entstand dabei rund 6.500 Euro Sachschaden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

