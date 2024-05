Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Kellnergeldbeutel gestohlen - Anzeige wegen Diebstahls

Die Rechnung ohne eine Überwachungskamera hat ein 25-Jähriger gemacht, der am Donnerstag kurz nach 0 Uhr in einer Spielothek in der Schwabstraße einen Kellnergeldbeutel gestohlen hat. Der Tatverdächtige nahm den hinter der Theke liegenden Geldbeutel in einem unbemerkten Augenblick an sich und fuhr anschließend mit einem Pkw davon. Unbemerkt blieb seine Tat jedoch nicht. Der 25-Jährige wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und sieht sich nun einer Strafanzeige wegen Diebstahls gegenüber.

Gammertingen

Sozius ohne Helm auf Roller - Fahrer ohne Führerschein

Keinen Helm hatte der Sozius auf einem Motorroller auf, der am Mittwochabend in der Sigmaringer Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich zog. Neben dem nicht vorhandenen Helm beanstandeten die Beamten aber auch das Zweirad. Offensichtlich wurde die Geschwindigkeit des Rollers nicht gedrosselt, weshalb die Mofa-Prüfbescheinigung des Fahrers nicht zum Fahren des Motorrollers berechtigt. Auf den Teenager kommt folglich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Meßkirch

Positives Fazit nach Geschwindigkeitsmessungen

Ein positives Fazit haben die Beamten der Verkehrspolizei Sigmaringen nach Geschwindigkeitsmessungen am Mittwochnachmittag auf der B 311 bei Meßkirch gezogen. Von mehreren hundert gemessenen Fahrzeugen überschritt lediglich ein Lkw-Fahrer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Auf den Fahrer kommt ein Bußgeld zu.

Ostrach

Storchennest gerät in Brand

Einen offensichtlich ungünstigen Nistplatz hat sich ein Storchenpaar ausgesucht, deren Nest in der Nacht auf Donnerstag am frühen Morgen in Brand geriet. Auf einem Strommast bei "Krumme Äcker" geriet das Nest in Flammen, weshalb die Feuerwehr unter anderem mit einer Drehleiter ausrückte. Durch den Netzbetreiber musste aufgrund der Löscharbeiten der Strom für mehrere Stunden abgeschaltet werden, wovon das Gebiet um Laubbach betroffen war. Zu weiteren Abklärungen und Einschätzung der Situation wurde der Storchenbeauftragte verständigt.

Pfullendorf / Sylvenstal

Aufsitzrasenmäher fängt Feuer

Wohl aufgrund eines technischen Defekts hat am Mittwochmittag im Weiler Sylvenstal ein Aufsitzrasenmäher Feuer gefangen. Der Besitzer griff unmittelbar zu einem Feuerlöscher, sodass die verständigte Feuerwehr ihre Löscharbeiten schnell beendet hatte. Verletzt wurde niemand, insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bad Saulgau / Bogenweiler

Langfinger auf landwirtschaftlichem Anwesen am Werk

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Wilfertsweilerstraße war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Langfinger am Werk. Der Unbekannte gelangte in die Stallanlage des Hofs und stahl nach bisherigen Erkenntnissen Baumaschinen und landwirtschaftliche Geräte im Wert mehrerer tausend Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat wegen der Tat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Unfall beim Ausparken - Autofahrerin leicht verletzt

Beim rückwärtigen Ausparken mit ihrem Pkw ist am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr eine 39-Jährige in der Heiligenberger Straße wuchtig mit einem dahinterstehenden Tesla kollidiert. Durch den Aufprall zog sich die Autofahrerin leichte Verletzungen zu, weshalb sie ein Rettungsdienst zur medizinischen Erstversorgung in ein Krankenhaus brachte. Auch die beiden Pkw wurden ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt, der Renault der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Ostrach

Monteur bei Arbeitsunfall auf Stalldach schwerer verletzt

Schwerere Verletzung zog sich ein 43-Jähriger am Dienstag bei Arbeiten auf dem Dach eines Kuhstalls in Oberweiler zu. Kurz vor 12 Uhr rutsche zunächst der Kollege des 43-Jährigen auf nassen Alupanelen aus und blieb im Personenauffangnetz hängen. Als auch der 43-Jährige ins Rutschen geriet, konnte das Fangnetz diesen nicht mehr halten, weshalb er aus rund fünf Metern Höhe vom Dach auf den Betonboden fiel. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten, der sich wohl mehrere Brüche zuzog, zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell