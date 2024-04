Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Girls- and Boys-Day 2024 - Die Polizeidirektion Worms war dabei!

Worms (ots)

Am 25.04.2024 war es wieder so weit: es war Girls- and Boys-Day!

Auch die Polizeidirektion Worms - mit den Standorten Kirchheimbolanden, Alzey und Worms - nahm teil und öffnete 33 Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klassenstufe ihre Türen, um für den Polizeiberuf zu begeistern.

Es erwartete sie ein attraktives Programm, wie die Vorführung der Diensthundestaffel, ein polizeiliches Einsatztraining zum Mitmachen, Einblicke in den Polizeialltag, die Besichtigung der Polizeidienststellen - selbstverständlich auch ein Blick in die Gewahrsamszellen - und Vieles mehr! Die Polizei nahm sich Zeit, um auf alle ihr gestellten Fragen einzugehen. Es gab die Gelegenheit, aus erster Hand Informationen rund um den Polizeiberuf und insbesondere das Bewerbungs- und Einstellungsverfahren bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu erhalten, was mit Begeisterung angenommen wurde.

