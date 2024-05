Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Ailingen

Einbruch in Realschule und Jugendtreff

Über 30 Türen haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Realschule in der Fohlenstraße aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag und Dienstagmorgen über eine Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob die Täter dabei Beute gemacht haben, ist noch unklar. Massiv dürfte zumindest der entstandene Sachschaden ausfallen. Dieser wird vorläufig auf mehrere 10.000 Euro geschätzt. Auch am nahegelegenen Jugendtreff versuchten die Täter offensichtlich ihr Glück. Hier gelangten die Unbekannten jedoch nicht in das Gebäude. Hinweise zu dem Einbruch und dem Versuch nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Mit Pfefferspray in Einkaufszentrum gesprüht - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen eine Gruppe um einen 16-Jährigen, die am Dienstagabend gegen 18 Uhr im Eingangsbereich eines Einkaufzentrums in der Ailinger Straße mit einem Pfefferspray umhergesprüht hat. Rund ein Dutzend Personen klagten nach der Tat über Atemwegsprobleme und Reizungen, weshalb sie von einem Rettungsdienst erstversorgt wurden. Drei Personen wurden in der Folge zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie beteiligten Personen und einer möglicherweise im Vorfeld stattgefundenen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen dauern an. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen wenden.

Meckenbeuren

Feuerwehr rückt zu Brand in Garage aus

Zu einem Brand in einer Garage sind am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr die Feuerwehr und Polizei in die Straße "Wiesengrund" in Gerbertshaus ausgerückt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte vermutlich ein Rasenmäher aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen, das im Anschluss auf einen Schrank übergriff. Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Eigentümer der Garage wurde vorsorglich durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte bei Brandbeginn noch schnell einen Pkw aus der Garage gefahren und dabei Rauch eingeatmet.

Markdorf

Stadthalle mit Graffiti beschmiert

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Eingänge der Stadthalle mit Graffiti besprüht und dabei einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe angerichtet. Die Schmierereien mit offensichtlich politischem Bezug zu einer Abendveranstaltung wurden bereits wieder entfernt. Der Polizeiposten Markdorf hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizei sucht nach Spiegelstreifer Zeugen

Zeugen sucht der Polizeiposten Meersburg nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der K 7765 zwischen Oberuhldingen und Tüfingen, bei dem sich die Spiegel zweier entgegenkommender Pkw gestreift haben. Während die Fahrerin eines Honda nach der Kollision anhielt, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines blauen oder schwarzen BMW in Richtung Oberuhldingen weiter. Der Polizeiposten Meersburg hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise auf den BMW-Fahrer unter Tel. 07532/4344-3 entgegen. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Frickingen / Meersburg

Wahlplakat beschmiert und beschädigt

Wahlplakate in der Bruckfelder Straße in Frickingen und am Dr.-Moll-Platz in Meersburg haben Unbekannte in den vergangenen Tagen beschädigt. Das Polizeirevier Überlingen hat entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise im Zusammenhang mit den Taten unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

