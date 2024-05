Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Drogentest schlägt bei Autofahrer auf Cannabis und Kokain an

Auf Cannabis und Kokain hat ein Drogenvortest bei einem 24-Jährigen angeschlagen, der am Dienstabend in der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle geraten war. Der Autofahrer musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und seinen Pkw stehen lassen. Sollte sich bei der Untersuchung der Blutprobe der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen bestätigen, erwarten den jungen Mann ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Meßkirch

Fahrerflucht

Fahrerflucht begangen hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der am Dienstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr am Adlerplatz einen geparkten Pkw vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert hat. Der Polizeiposten Meßkirch hat den Verkehrsunfall aufgenommen und strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Personen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder anderweitig Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07575/2838 bei den Ermittlern zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Dreister Dieb biedert sich an

Ein dreister Dieb hat sich am Freitagnachmittag in der Josefinenstraße einer Seniorin angebiedert und ihre Geldbörse gestohlen. Der scheinbar aufmerksame Mann bot der Frau seine Hilfe beim Tragen ihres mit Einkäufen gefüllten Trollis an. Nachdem die Seniorin weitere Hilfe ablehnte, musste sie in ihrer Wohnung feststellen, dass ihre Geldbörse gestohlen wurde. Noch am selben Tag nutzte der Langfinger die Gelegenheit und hob mit der Karte der Frau einen vierstelligen Euro-Betrag bei der Bank ab. Den PIN hatte die Dame offensichtlich auf einem Zettel in der Geldbörse notiert gehabt.

Bad Saulgau

Radfahrer ohne Licht auf Landesstraße unterwegs

Ohne Licht waren zwei Teenager am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Ostrach unterwegs. Verkehrsteilnehmer meldeten die gefährliche Situation der Polizei, die die Radler bei Bolstern stoppte und eindringlich auf die Gefahren ihrer Fahrt hinwies. Unzureichende Beleuchtung stellt für Radfahrerinnen und Radfahrer eine erhebliche und vor allem leicht zu vermeidende Gefahr dar. Ungeachtet dessen, dass eine fehlende oder mangelhafte Beleuchtung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, sollte es im eigenen Interesse liegen, sich insbesondere bei Ausflügen in der Dämmerung und Dunkelheit um eine ausreichende Fahrradbeleuchtung zu kümmern.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Auf etwa 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schillerstraße entstanden ist. Eine 67-jährige BMW-Fahrerin missachtete beim Einbiegen von der Lindenstraße in die Schillerstraße die Vorfahrt eines Mercedes-Fahrers und prallte in dessen Pkw. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sowohl die 67-Jährige als auch der 61 Jahre alte Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Pfullendorf

Drei Dutzend Blumen ausgegraben und gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rund drei Dutzend Blumen haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, dem 16.05., und Dienstagvormittag im Stadtgarten beim Kriegerdenkmal ausgegraben und gestohlen. Wegen des Diebstahls wurde Anzeige beim Polizeiposten Pfullendorf erstattet, der nun um Hinweise zu der Tat bittet. Personen, die Angaben zum Verschwinden und dem Verbleib der Pflanzen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

