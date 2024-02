POL-BOR: Ahaus - Spiegel liegt neben Auto

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Markt; Unfallzeit: 01.02.2024, zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr; Mit einem geparkten Auto ist am Donnerstag ein Autofahrer in Borken kollidiert. Dazu kam es auf einem Parkplatz im Bereich Markt. Der dabei angefahrene blaue BMW hatte dort zwischen 12.00 Uhr und 12.40 Uhr gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für ...

