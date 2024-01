Polizeipräsidium Ulm

Am Samstag oder Sonntag beschädigte ein Unbekannter in Süßen ein Auto und fuhr davon.

Der schwarze Audi war in der Zeit zwischen 22 Uhr und 11.30 Uhr in der Bachstraße am Fahrbahnrand geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 2.500 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das Fahrzeug mit weißer Lackierung den geparkten Audi an der linken hinteren Seite am Kotflügel touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07161/8510 an das Polizeirevier Eislingen.

