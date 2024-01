Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Auto stößt mit Rad zusammen

Verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Sonntag in Riedlingen.

Kurz nach 10 Uhr war ein Senior mit seinem Ford in der Berliner Straße unterwegs. Der 88-Jährige fuhr in Richtung Goldbronnenstraße. Da mehrere Autos am rechten Fahrbahnrand parkten, fuhr der Autofahrer links an diesen vorbei. Als sich das Fahrzeug auf Höhe des letzten geparkten Autos befand, kam ihm ein Radfahrer entgegen. Der 62-Jährige war mit seinem Pedelec unterwegs und stieß mit dem Ford frontal zusammen. Das Auto schob den Radfahrer ein paar Meter zurück. Dabei stürzte der 62-Jährige auf die Straße. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu. Einen Helm trug der Radler nicht. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Der Radfahrer suchte im Anschluss an die Unfallaufnahme selbst einen Arzt auf. Der Sachschaden an dem Fahrrad beträgt rund 700 Euro, der am Ford etwa 600 Euro. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen.

