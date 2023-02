Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbrüche in Gießen, Linden und Heuchelheim+Drogenfahrten+Geldbörse aus PKW entwendet+Zeugenaufruf nach Körperverletzung im Discounter+Verkehrsunfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Zwei Einbrüche in Klein-Linden

In der Saarlandstraße brachen Diebe über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten dort am Montag zwischen 18.30 Uhr und 21.50 Uhr einen Tresor mit enthaltenem Schmuck. Durch das Vorgehen entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Holunderweg. Sie hebelten zunächst die Tür einer Kellerwohnung auf und anschließend die Wintergartentür im Erdgeschoss. Mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro suchten die Einbrecher das Weite. Ein Bewohner stellte den Einbruch Montagabend gegen 20.15 Uhr fest.

Die Gießener Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im Tatzeitraum Personen mit einem Tresor in der Saarlandstraße aufgefallen? Wem sind dort verdächtige Personen aufgefallen? Wem ist im Holunderweg etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Einbrüche in Großen-Linden

Auf Schmuck hatten es Einbrecher in Großen Linden abgesehen. In der Straße "In der Imsbach" brachen sie am Montag zwischen 09.30 und 19.50 Uhr an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Schränke. Im Tannenweg stellte der Bewohner eines Einfamilienhauses am Montag gegen 21.45 Uhr einen Einbruch fest. Hier hatten die Einbrecher die Eingangstür aufgehebelt und durchsuchten im Gebäude mehrere Behältnisse. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Heuchelheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte machten sich zwischen 19.00 Uhr am Sonntag und 11.15 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Ernststraße zu schaffen. Sie versuchten zunächst ein Kellerfenster zu öffnen. Nachdem dieses Vorhaben misslang, hebelten sie eine Kellertür auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten zwei ältere Tablets. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Drogenfahrten

Zwei Fahrer mussten in der Nacht von Montag auf Dienstag zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache. Gegen 22.55 Uhr geriet ein 21-Jähriger mit seinem E-Scooter auf einem Parkplatz in der Straße "Zu den Mühlen" in eine Polizeikontrolle ein. Nachdem der Drogentest bei dem jungen Mann positiv auf THC reagiert hatte, räumte er den Konsum von Marihuana ein. In der Rodheimer Straße fiel gegen 01.10 Uhr einer Streife ein Radfahrer auf. Der 49-Jährige war auf dem Radweg und Bürgersteig in Schlangenlinien unterwegs. Der Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, Metamphetamin und THC. Der MTB-Fahrer kam mit auf die Wache

Gießen: Geldbörse aus PKW gestohlen

Auf eine Geldbörse und eine Sporttasche hatten es Diebe in der Roonstraße abgesehen. Die Unbekannten öffneten zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 11.30 Uhr am Montag einen geparkten weißen Mercedes. Anschließend suchten sie mit der Beute das Weite. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in einem Discounter in der Bahnhofstraße nach Zeugen. Am Montag zwischen 11.00 und 11.15 Uhr war eine 68-jährige Frau im Aldi einkaufen. Als sie sich in einem Gang in Höhe der Fleischtheke befand, beschimpfte und beleidigte sie ein entgegenkommender Mann. Offenbar war ihm die geheingeschränkte Seniorin nicht schnell genug zur Seite gegangen. Der Unbekannte schob seinen Einkaufswagen gegen sie und drückte sie dadurch in ein Warenregal hinein. Glücklicherweise fiel sie nicht hin und konnte ihren Wagen als Stütze nutzen. Ein unbekannter jüngerer Mann und ihr Ehemann kamen hinzu. Der Rüpel ging dann zur Kasse. Der Frau erlitt ein kleines Hämatom und erstattete am Abend Anzeige bei der Polizei. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist etwa 50 Jahre alt, kräftig und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hatte einen Bart und trug ein schwarzes T-Shirt, helle Jacke und Hose. Wer war am Montag zwischen 11.00 und 11.15 Uhr im Aldi in der Bahnhofstraße einkaufen? Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Mittwoch (08.Februar) offenbar beim Vorbeifahren in der Holzheimer Straße (Höhe 37) den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten roten Golf. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Bei Parkmanöver Hyundai beschädigt

Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte zwischen Donnerstag (09.Februar) 19.00 Uhr und Freitag (10.Februar) 9.00 Uhr ein Unbekannter im Tulpenweg einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai. Als die Besitzerin zu ihrem roten I20 zurückkam, war dieser auf der hinteren, linken Seite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: Unfallflucht in der Unterstadt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Samstag (11.Februar) 19.00 Uhr und Sonntag (12.Februar) 2.00 Uhr in der Unterstadt. Ein Unbekannter beschädigte auf unbekannte Art und Weise den in Höhe der Hausnummer 19 geparkten schwarzen A4 auf der Fahrerseite. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Gießen: Radlerin angefahren

Am Montag (13.Februar) gegen 17.50 Uhr befuhr ein bislang Unbekannter mit einem BMW die Neustadt und beabsichtigte nach links in die Straße "Pfarrgarten" abzubiegen. Dabei stieß der Unbekannte gegen das Hinterrad einer 23-jährigen Radlerin. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Glücklicherweise verletzte sich die 23-Jährige nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen 318er BMW mit Gießener Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Sockel beschädigt

Am Freitag (10.Februar) gegen 21.15 Uhr streifte ein Unbekannter in der Alten Schulstraße in Wieseck den Sockel eines Hauses und fuhr davon. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: VW touchiert

Zwischen Freitag (10.Februar) 9.00 Uhr und Montag (13.Februar) 18.50 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Bleichstraße (Höhe 18) einen am Fahrbahnrand geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Golf zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Auf Parkplatz Ford beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Ford nach einer Unfallflucht von Freitag (10.Februar) auf einem Parkplatz in der Straße "An der Hessenhalle". Zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den grauen Fiesta am vorderen, linken Kotflügel und der Fahrertür und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: BMW beschädigt

An zwei verschiedenen Orten parkte zwischen Montag (06. Februar) 0.00 Uhr und Freitag (10. Februar) 16.10 Uhr ein BMW. Vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ferniestraße oder auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße beschädigte ein Unbekannter den orangefarbenen 120 d an der vorderen Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unterführung beschädigt

Dienstagmorgen (14.Februar) gegen 7.45 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit einem LKW und Anhänger die Sudetenlandstraße in Richtung Wißmarer Weg. Auf dem Anhänger transportierte der Mann einen Bagger. Als der LKW-Fahrer in der Rodtbergstraße unter einer Bahnunterführung durchfahren wollte, blieb der Arm des Baggers an der Brücke hängen. Es kam zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung des Fahrzeugverkehrs. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 9.000 Euro.

Gießen: Fußgänger angefahren

Ein 53-jähriger Mann lief am Montag (13.Februar) gegen 14.15 Uhr auf dem linken Gehweg des Wißmarer Wegs in Richtung Gießen. Als ein 27-jähriger Mann in einem VW den Wißmarer Weg in entgegengesetzter Richtung fuhr, sprang der Fußgänger plötzlich auf die Fahrbahn. Der VW-Fahrer versuchte noch auszuweichen und abzubremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 53-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

