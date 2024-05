Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Bußgeld wegen unerlaubter Müllablagerung

Ein empfindliches Bußgeld kommt auf eine 52-Jährige zu, die im Verdacht steht, mehrere Müllsäcke im Bereich des Wildgeheges im Bereich Hirscheck illegal entsorgt zu haben. Eine alarmierte Polizeistreife stellte in den Säcken Hinweise auf die Identität der 52-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Ravensburg

Automaten beschädigt

Auf dem Festplatzgelände bei Schmalegg haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Boxautomaten umgeworfen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zur Tat und zu den Tätern.

Ravensburg

Fahrerflucht

Rund 3.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Porsche 911 hinterlassen, der am Sonntag zwischen 17.45 Uhr und 18.25 Uhr in der Straße "Krummäcker" abgestellt war. Mutmaßlich beim Ausparken prallte der Unbekannte gegen die Beifahrertür des am Fahrbahnrand abgestellten Porsche. Im Anschluss fuhr der Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Hochwertiges E-Bike entwendet

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag ein Pedelec im Wert von rund 8.000 Euro entwendet. Das Fahrrad des Herstellers Simplon war auf Höhe des Bildungszentrums in der Gartenstraße ordnungsgemäß angeschlossen. Zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr entwendeten die Diebe das Pedelec und ließen das Schloss sowie einzelne Fahrradteile zurück. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des hochwertigen Fahrrads nehmen die Ermittler des Polizeireviers Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Amtzell

Frontalkollision verhindert und Leitplanke gestreift

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Wangen eingeleitet, nachdem ein 32-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen auf der B 32 einem Entgegenkommenden ausgewichen musste und daraufhin in die Leitplanke geprallt ist. Angaben des 32-Jährigen zufolge kam ihm der Unbekannte kurz nach 6.30 Uhr auf Höhe Oberau auf seiner Fahrspur entgegen. Um eine Frontalkollision zu verhindern, wich der Lkw-Fahrer nach rechts aus und streifte die dortige Schutzplanke. Am Lkw entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Ravensburg fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Wagen geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Wolfegg

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montag auf der L 315 schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen einer alarmierten Polizeistreife zufolge, geriet der Mann mit seiner Kawasaki zwischen Rötenbach und Wolfegg gegen 16.45 Uhr in einer Linkskurve nach rechts in das Bankett, verlor in der Folge die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen in eine Klinik. An der Kawasaki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten an, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.

Isny

Sekundenschlaf führt zu hohem Sachschaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 318 entstanden ist. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer nickte eigenen Angaben zufolge am Steuer ein, kam aufgrund dessen zwischen Aigeltshofen und Rengers nach links von der Straße ab und streifte die dortige Leitplanke. Beamte des Polizeireviers Wangen untersagten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung an. Der 26-Jährige muss nun zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Leutkirch

Ultraleichtflugzeug bei Landung beschädigt

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro ist am Montag kurz nach 12 Uhr bei der Landung eines Ultraleichtflugzeugs auf dem Flugplatz Unterzeil entstanden. Der 65-jährige Pilot war mit dem Ikarus C42 auf dem Landeanflug, als es mutmaßlich zu einem Strömungsabriss kam und das Flugzeug aus niedriger Flughöhe auf dem Boden aufschlug. Weder der Pilot, noch sein 77 Jahre alter Fluggast wurden dabei verletzt. Das Ultraleichtflugzeug wurde hingegen schwer beschädigt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, die der Polizeiposten Flughafen in Friedrichshafen führt, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell