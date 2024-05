PP Ravensburg: POL-Einsatz: Nachmeldung: Sucheinsatz nach einer Person im Wasser vor dem Friedrichshafener BSB Hafen

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Verkehrsunfallflucht Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Lindauerstraße ordnungsgemäß abgestellten Ford B-Max beim Rangiervorgang mit dem Heck touchiert und hierbei Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro verursacht. Nachdem er seinen Mitfahrer aussteigen lies entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine ...

