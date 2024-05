Polizeipräsidium Ravensburg

Meßkirch

Hochzeitsfeier führt zum Streit

Wegen einem angeblichen organisatorischen Versagen bei einer standesamtlichen Trauung kam es zum Streit der Eltern der Braut. Dabei wurde der Polizei zunächst gemeldet, dass der Brautvater am Samstag gegen 16.00 Uhr in Meßkirch der Brautmutter Nachlässigkeiten bei der Organisation der Feier vorwarf und sie daraufhin unsanft beziehungsweise körperlich anging. Durch weitere Angehörige konnte der Streit jedoch schnell geschlichtet werden und der aggressive Brautvater entfernte sich zunächst von den weiteren Feierlichkeiten der Trauung. Als er sich später wieder zur Hochzeitsgesellschaft begab, wurde der Sachverhalt durch eine Streifenbesatzung des Polizeiposten Pfullendorf erforscht, auch um weitere mögliche Aggressionen oder Übergriffe zu verhindern. Dabei stellten die Beamten fest, dass beide Beteiligten des Streits leichte Verletzungen davontrugen. Die Beamten stellten sicher, dass es zu keinen weiteren Übergriffen kommt.

Pfullendorf

Pfanddiebstahl in großem Stil

Zum Diebstahl von Pfandflaschen im deutlich vierstelligen Bereich kam es innerhalb der letzten Wochen bei einem Logistikstützpunkt eines Saftlieferanten in der Heiligenberger Straße in Pfullendorf. Dabei wurde der Polizei am Samstag eine halbe Stunde vor Mitternacht über Notruf ein eventueller Einbruch in das Firmengelände gemeldet. Vor Ort konnten die Beamten des Polizeiposten Pfullendorf feststellen, dass aus einem Container mehrere hundert Plastikflaschen mit einem Pfandwert von circa 250 Euro entwendet wurden. Es blieben nur noch mehrere geleerte Kartonagen auf der Wiese verstreut zurück. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten der oder die bislang unbekannten Täter nicht ausfindig gemacht werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass es in den vergangenen 5 Wochen zu ungefähr 10 Diebstählen dieser Art von jeweils mehreren hundert bis tausend Pfandflaschen gekommen ist. Ein nach den ersten Diebstahlsdelikten angebrachtes Schloss wurde dabei von den Tätern geknackt, so dass diese weiter auf Diebestour gehen konnten. Anhand der Menge der gestohlenen Flaschen und des damit verbundenen Aufwandes gehen die Ermittler bislang davon aus, dass es sich um mehrere Täter und nicht um eine Einzelperson handelt und die Täter das Diebesgut jeweils mit einem Fahrzeug abtransportierten. Wie und wo die gestohlenen Pfandflaschen wieder in bares Geld getauscht wurden oder werden ist bislang nicht bekannt. Es handelt sich um Pfandflaschen im Gesamtwert von circa 2.500 Euro, welche an jeder handelsüblichen Annahmestelle abgegeben werden können. Zeugen zu den Taten oder auch zu einer äußerst ungewöhnlich hohen Abgabe von solchen Pfandflaschen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter 07552 2016-0 zu melden.

