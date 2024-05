Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Göggingen

Verkehrsunfall

Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet am Freitagabend gegen 21:14 Uhr ein 19-jähriger Toyotafahrer mit seinem Fahrzeug auf den Grünstreifen als er die K 8239 von Göggingen in Richtung Bittelschieß befuhr. Als er gegenlenkte und versuchte sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Opel Astra. Die 32-jährige Opelfahrerin erlitt bei der Kollision eine Gehirnerschütterung und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die K 8239 zwischen 22:00 - 23:15 voll gesperrt.

