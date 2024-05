PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Zebrastreifen zu langsam überquert

Als am Freitagabend gegen 23:10 Uhr vier Personen im Alter zwischen 25 und 31 Jahren am Romanshorner Platz einen Zebrastreifen überquerten, ging dies einem Mercedesfahrer und seinen Mitfahrern wohl zu langsam. Auf Grund dessen stiegen drei männliche Personen aus dem dunklen Mercedes aus, wobei einer der Männer die vier Geschädigten mit Pfefferspray besprühte. Anschließend stiegen die drei Tatverdächtigen wieder in den Mercedes und fuhren in Richtung Eckenerstraße davon. Die Geschädigten wurden durch den Pfeffersprayangriff leicht verletzt und kamen vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Von den flüchtenden Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass sie ein südländisches Aussehen hatten und das Teilkennzeichen des Mercedes mit FN begann. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen Telefon 07541-7010 zu melden.

