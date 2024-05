Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Kind nimmt Bus Vorfahrt - zwei Leichtverletzte

Eine Vollbremsung musste der Fahrer eines Linienbusses am Donnerstagnachmittag in der Straße "Lauchterbühl" machen, weil ihm ein Kind auf einem Fahrrad die Vorfahrt genommen hat. Infolge des abrupten Manövers prallten zwei Kinder im Bus mit ihrem Gesicht gegen eine Haltestange sowie eine Plastikverkleidung und verletzten sich dabei leicht. Beide wurden vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Der Radfahrer blieb unverletzt und konnte wenig später vom Verkehrsdienst Sigmaringen, der den Unfall aufgenommen hat, ausfindig gemacht werden.

Sigmaringen

Mit Dachzelt an Parkhausschranke hängen geblieben

Die Höhe seines Dachzelts hat ein 26-Jähriger offensichtlich falsch eingeschätzt, als er am frühen Freitagmorgen mit seinem Pkw in das Parkhaus Prinzengarten fahren wollte. Er blieb mit dem Zelt an der Schranke hängen, sodass diese an der Sollbruchstelle abbrach. Der entstandene Sachschaden wird auf wenige hundert Euro beziffert.

Pfullendorf

Erdkabel von Baustelle gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Meter Erdkabel haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen im Bereich Großstadelhofen von einer Baustelle zur Erschließung eines Neubaugebiets gestohlen. Die Täter wickelten das Kabel offenbar von einer Kabelrolle ab und transportierten das Diebesgut im Wert mehrerer hundert Euro ab. Personen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Mehrere tausend Euro Sachschaden durch Graffiti - Zeugen gesucht

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen am Seepark an mehreren Wänden und Tischen angerichtet haben. Die Schmierfinke sprühten dabei mehrere Zahl- und Buchstabenkombinationen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf die Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Wahlplakate beschädigt

Mit roter Farbe haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Wahlplakat in der Hauptstraße beschädigt. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Krauchenwies

Ermittlungen nach Beitrag auf Instagram-Seite

Nach einem Beitrag auf einer Instagram-Seite, in dem ausländische Mitbürger des Diebstahls bezichtig werden, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen strafrechtlich wegen des Verdachts der üblen Nachrede. In dem Post wird erwähnt, dass die Polizei dem genannten Personenkreis mehrere Diebstähle nachweisen konnte, was nicht den Tatsachen entspricht. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.

Schwenningen

Spiegelstreifer hat Auffahrunfall zur Folge

Ein Spiegelstreifer zwischen einem Omnibus und einem entgegenkommenden Pkw hatte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der L 218 zwischen Unterglashütte und Schwenningen einen Auffahrunfall zur Folge. Der Fahrer eines Omnibusses hatte abgebremst, nachdem sich sein Seitenspiegel und der des entgegenkommenden Pkw gestreift hatten. Eine nachfolgende VW-Fahrerin erkannte den Bremsvorgang offensichtlich zu spät und fuhr auf den Bus auf. Sowohl die 36-Jährige als auch der 40 Jahre alte Busfahrer zogen sich bei dem Auffahrunfall leichte Blessuren zu. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Am VW und dem Omnibus entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Der Sachschaden, der durch den Spiegelstreifer entstand, beläuft sich auf wenige hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell